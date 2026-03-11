By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जलाने के लिए श्मशान ले जा रहे थे परिवार वाले, तभी एंबुलेंस गड्ढे से टकराई और महिला में लौट आई सांसे
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की एक महिला को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था. अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय एंबुलेंस गड्ढे से टकराई, जिसके बाद वह अचानक जिंदा हो गई.
उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था. परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में हुई एक घटना ने पूरी कहानी बदल दी. एंबुलेंस के गड्ढे से टकराने के बाद महिला में अचानक जिंदा हो गई.
क्या है पूरा मामला?
ये घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की रहने वाली विनीता शुक्ला के साथ हुई. वह जिला अदालत में हेड कॉपिस्ट के पद पर काम करती हैं. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया. दरअसल, विनिता शुक्ला की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. उनके पति कुलदीप शुक्ला उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. शुरुआत में उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर किया.
परिवार उन्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. ये सुनकर परिवार पूरी तरह टूट गया. परिवार ने महिला को घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी. एंबुलेंस से उनका शरीर वापस पीलीभीत ले जाया जा रहा था. रास्ते में जब एंबुलेंस हाफिजगंज इलाके के पास पहुंची, तब सड़क पर एक गड्ढे से टकराने के कारण एंबुलेंस को जोरदार झटका लगा.
झटके के जिंदा हो गई महिला
इस झटके के तुरंत बाद परिवार ने देखा कि विनिता के शरीर में हलचल हो रही है. उनके हाथ-पैर में हल्की हरकत और सांस चलने के संकेत दिखाई देने लगे. ये देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए और तुरंत एंबुलेंस को वापस अस्पताल की तरफ मोड़ दिया. डॉक्टरों ने दोबारा जांच की और उन्हें तुरंत इलाज देना शुरू कर दिया.
असली वजह आई सामने
बाद में डॉक्टरों को शक हुआ कि विनिता को सांप ने काटा हो सकता है, जिससे उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी. डॉक्टरों ने उसी आधार पर इलाज शुरू किया. लगातार इलाज के बाद उनकी हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी. करीब 13 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद आखिरकार वह पूरी तरह ठीक हो गईं.
लोगों को चौंका रही घटना
ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कई बार गंभीर मेडिकल स्थिति में ऐसे भ्रम पैदा हो सकते हैं, इसलिए सही जांच और इलाज बेहद जरूरी होता है.इस मामले ने ये भी दिखाया कि गंभीर मरीजों के मामलों में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना कितना खतरनाक हो सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें