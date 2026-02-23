  • Hindi
एक बार टैक्स भरें, जिंदगी भर बेफिक्र चलाएं गाड़ी, इस राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत

इस राज्य में कमर्शियल वाहन चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने परिवहन विभाग के नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए 7.5 टन तक के व्यावसायिक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स व्यवस्था को मंजूरी दे दी है.

Image- Social Media

UP Commercial Vehicles Tax: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के हजारों टैक्सी मालिकों और छोटे ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. अक्सर देखा जाता है कि छोटे व्यापारी और टैक्सी चलाने वाले लोग हर तीन महीने में टैक्स जमा करने की कागजी कार्रवाई और भागदौड़ से परेशान रहते थे.

अब सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलकर वन टाइम टैक्स (OTT) व्यवस्था लागू कर दी है. 1 फरवरी 2026 से प्रभावी हुए इस नए नियम ने छोटे व्यवसायियों की सालों पुरानी समस्याओं का समाधान कर दिया है.

क्या है वन टाइम टैक्स का प्रावधान?

अक्सर कमर्शियल गाड़ियां चलाने वाले लोगों को आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे. एआरटीओ संभल, अमिताभ चतुर्वेदी के अनुसार, अब वाहन स्वामियों को हर तीन महीने में टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी. नए संशोधन के तहत 7.5 टन तक के कमर्शियल वाहनों के लिए एक बार में ही टैक्स देने का विकल्प दे दिया गया है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गाड़ी मालिकों को न तो बार-बार टैक्स जमा करने की तारीख याद रखनी होगी, न ही समय पर टैक्स न भर पाने के कारण होने वाले भारी-भरकम चालान या बकाया नोटिस का डर रहेगा. एक बार टैक्स भरिए और गाड़ी की उम्र तक के लिए इस चिंता से मुक्त हो जाइए.

पुरानी और नई व्यवस्था में क्या बदला?

पुरानी व्यवस्था के तहत, टैक्स की गणना सीटों की संख्या और समय की अवधि (3 महीने या 1 साल) के आधार पर होती थी. अगर कोई टैक्सी मालिक समय पर भुगतान नहीं कर पाता था, तो उस पर पेनाल्टी लगती थी और कई बार आरटीओ द्वारा गाड़ी सीज तक कर दी जाती थी. इस प्रक्रिया में बिचौलियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बनी रहती थी.

योगी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है. नए नियम में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. यह फैसला उन लोगों के लिए वरदान है जो स्वरोजगार के लिए एक या दो गाड़ियां चलाते हैं.

कौन से वाहन इस दायरे में आएंगे?

सरकार ने इस योजना का दायरा काफी विस्तृत रखा है. अब 7.5 टन ग्रॉस व्हीकल वेट तक की सभी गाड़ियां इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगी. इसमें शामिल प्रमुख वाहन श्रेणियां हैं- छोटी टैक्सियां (हैचबैक/सेडान), मल्टी-यूटिलिटी वाहन (जैसे एसयूवी या 7-सीटर गाड़ियां), मिनी बसें और छोटे लोडर, हल्के कमर्शियल वाहन.

कन्वर्जन की प्रक्रिया हुई आसान

इस फैसले की एक और बड़ी खूबी कन्वर्जन नियमों में बदलाव है. पहले यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में बदलना चाहता था या कमर्शियल को प्राइवेट करना चाहता था, तो उस पर भारी टैक्स और जटिल नियमों का बोझ डाल दिया जाता था. अब सरकार ने इसे बेहद सरल बना दिया है. अब सिर्फ नाममात्र अतिरिक्त शुल्क देकर आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बदल सकते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को अपना काम बढ़ाने में आसानी होगी.

यह कदम केवल वाहन मालिकों के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों के लिए भी बड़ी राहत है. राजस्व विभाग को अब हजारों बकाया फाइलों, नोटिस भेजने की प्रक्रिया और वसूली के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी. इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और विभाग का ध्यान बड़े मामलों पर रहेगा.

