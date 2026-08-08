UPI से पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज? सरकार ने साफ की स्थिति, बताया किस पर लग सकती है फीस

UPI पर चार्ज लगने की खबरों के बीच सरकार ने साफ किया है कि आम लोगों से UPI ट्रांजैक्शन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. सरकार ने MDR को लेकर भी स्थिति साफ की है.

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2016 में शुरुआत के बाद UPI ने भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को काफी बदला है. (Photo from IANS)

UPI से पेमेंट करने वाले आम लोगों से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा

व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी UPI ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे

ज्यादातर व्यापारी UPI ट्रांजैक्शन भी बिना शुल्क के कर सकेंगे

जुलाई 2026 में UPI से 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये के थे

UPI Transaction Fee: यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी सफाई दी. वित्त मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों से UPI के जरिए पेमेंट करने पर किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी. व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P होने वाले सभी UPI ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे. व्यापारियों के मामले में भी ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं होगा. हालांकि, अगर भविष्य में MDR (Merchant Discount Rate) लागू किया जाता है, तो यह केवल कुछ खास व्यापारी ट्रांजैक्शन पर, एक तय सीमा से ज्यादा रकम होने पर और बेहद मामूली दर पर लगाया जा सकता है.

UPI को लेकर क्या प्लान कर रही भारत सरकार

वित्त मंत्रालय ने कहा कि टैक्सेशन और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में बदलाव होगा. इसके बाद NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और Service Operations Committee तय करेगी कि MDR लागू किया जाए या नहीं और अगर यह लागू होता है तो उसकी दर क्या होगी. इसका उद्देश्य यूपीआई की लंबे समय तक स्थिरता, तकनीकी विकास, वित्तीय समावेशन, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है.

UPI मजबूती के लिए क्यों जरूरी है आर्थिक मॉडल?

UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है. सरकार चाहती है कि ज्यादा कंपनियां UPI से जुड़ी सेवाओं में आगे आएं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और सिस्टम और मजबूत हो. सरकार ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया, जिनमें UPI नीति में बदलाव के पीछे किसी बाहरी दबाव की बात कही गई थी.

दुनिया के 11 देशों में चल रहा UPI

2016 में शुरुआत के बाद UPI ने भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को काफी बदला है. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, जुलाई 2026 में अकेले UPI से 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये रही. UPI अब 11 देशों में भी एक्टिव है और कई दूसरे देश इसकी तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं. सरकार का कहना है कि UPI को ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों तक और विस्तार देने के साथ इसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाए रखना जरूरी है.