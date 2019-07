नई दिल्ली: लोकसभा में तीन तलाक पर रोक लगाने के प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान गुरुवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब पीठासीन सभापति रमा देवी को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की एक टिप्पणी पर बीजेपी सांसदों ने जोरदार विरोध जताया और उनसे माफी की मांग की. आजम खान समेत सपा के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से वाकआउट किया.

आजम खान जब ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019’ पर सदन में हो रही चर्चा में भाग ले रहे थे तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने उनसे आसन की ओर देखकर बोलने को कहा. इस पर खान ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिस पर भाजपा के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया. पीठासीन सभापति रमा देवी भी कहते सुनी गई कि यह बोलना ठीक नहीं है और इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए. उन्होंने इसके लिए आजम खान से माफी मांगने को भी कहा.

हालांकि, आजम खान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ”आप मेरी प्यारी बहन हैं.” बहरहाल, भाजपा के सदस्य माफी पर अड़े रहे और टीका-टिप्पणी जारी रही. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वन और पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो तथा गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने आसन से मांग की कि सपा सदस्य आजम खान को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

Rekha Sharma,National Commission for Women Chief on SP MP Azam Khan’s remark on BJP MP Rama Devi in Lok Sabha: This is a shameful remark. Azam Khan is now doing this repeatedly. Lok Sabha Speaker should take action against him, he should be disqualified pic.twitter.com/Dl9MukX8ep

— ANI (@ANI) July 25, 2019