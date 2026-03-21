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कौन थे गोरक्षक चंद्रशेखर जिनकी हत्या से सुलग गया मथुरा? 'फरसा वाले बाबा' को गोतस्करों ने गाड़ी से कुचला
मथुरा के ब्रज क्षेत्र में सक्रिय गोरक्षक चंद्रशेखर को लोग 'फरसा वाले बाबा' के नाम से भी जानते थे. चंद्रशेखर ब्रज क्षेत्र में गौ रक्षा से जुड़ी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे.
Mathura cow vigilante’s death: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोरक्षक चंद्रशेखर की हत्या के बाद पूरे शहर में बवाल हो गया. ‘फरसा वाले बाबा’ के नाम से मशहूर गोरक्षक चंद्रशेखर को गोतस्करों ने शनिवार, 21 मार्च की सुबह गाड़ी से कुचलकर मार डाला. इस घटना का संज्ञान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
कौन थे चंद्रशेखर, कैसे हुई हत्या?
मथुरा के ब्रज क्षेत्र में सक्रिय गोरक्षक चंद्रशेखर को लोग ‘फरसा वाले बाबा’ के नाम से भी जानते थे. चंद्रशेखर ब्रज क्षेत्र में गौ रक्षा से जुड़ी गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए जाने जाते थे. उनकी मौत की खबर से स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई. चंद्रशेखर की हत्या की खबर मिलते ही लोग सड़कों पर निकल आए.
गोतस्करों ने गाड़ी से कुचलकर चंद्रशेखर की हत्या की जिसके बाद आक्रोशित गोरक्षकों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया. चंद्रशेखर की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है. यह घटना कोसीकलां थाना क्षेत्र के कोटवन चौकी के नवीपुर गांव के पास हुई.
समर्थकों ने सड़क जाम किया
चंद्रशेखर की हत्या की खबर मिलते ही शनिवार सुबह छाता नेशनल हाईवे पर स्थानीय लोग और गोरक्षक एकत्रित होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. इसे हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करने का प्रयास किया. इसी समय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को दूर किया. गौरक्षकों की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे नहीं तो, आने वाले समय में और स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
पुलिस ने बताया है कि घटना में शामिल एक युवक को मौके से ही पकड़ लिया गया. तीन अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं. गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच जारी है और इस घटना में शामिल सभी लोगों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा. किसी भी तरह के तनाव या अशांति को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
(IANS इनपुट के साथ)
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