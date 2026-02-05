Hindi India Hindi

Upsc Rules Changes What Is The One Time Opportunity

UPSC के नियमों में बड़ा बदलाव, क्या है वन-टाइम अपॉर्चुनिटी? एक बार चयनित हो गए तो दोबारा नहीं दे पाएंगे एग्जाम

UPSC Rules Changes: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नए नियमों के मुताबिक यूपीएससी सर्विस में रहते हुए बार-बार परीक्षा नहीं दी जा सकेगी.

UPSC Rules Changes: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नेसिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और साथ ही नियमों में कई बदलाव किए हैं. सबसे अहम बदलाव वन-टाइम अपॉर्चुनिटी का है. आइये इसे समझते हैं.

क्या है वन टाइम अपॉर्चुनिटी

वन टाइम अपॉर्चुनिटी का अर्थ है कि यूपीएससी सर्विस में रहते हुए बार-बार परीक्षा नहीं दी जा सकेगी.यानी जो उम्मीदवार पहले किसी सर्विस में चयनित हो चुके हैं वे सिविल सेवा परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो सकेंगे. अगर किसी उम्मीदवार का चयन मेंस एग्जाम से पहले इस सेवा में हो जाता है तो भी उन्हें मेंस देने की अनुमति नहीं मिलेगी.

एक अंतिम मौका

अगर कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2025 या उससे पहले चयनित हो चुके हैं उन्हें 2026 या 2027 में एक अंतिम मौका दिया जाएगा. यानी वे बिना इस्तीफा दिए परीक्षा में बैठ सकेंगे. पर अगर कोई उम्मीदवार 2028 के बाद सिविल सेवा परीक्षा में बैठना चाहता है तो उसे वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देना होगा.

IPS कैडर के लिए नया नियम

जिस उम्मीदवार का चयन आईपीएस कैडर में हो चुका है वे 2026 के रिजल्ट के आधार पर दोबारा यह कैडर नहीं चुन पाएँगे.

एक सेवा चुननी होगी और दूसरी रद्द हो जाएगी

अगर किसी उम्मीदवार का चयन 2026 के ग्रुप ए में हो जाता और वे फिर एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें तभी ये मौका मिलेगा जब उन्हें नौकरी की ट्रेनिंग में शामिल होने छूट मिल जाए. अगर वे ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते हैं और छूट भी नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन रद्द समझा जाएगा.

इस साल कितने हैं पद

इस साल यूपीएससी ने कुल 933 पदों पर भर्ती निकाला है. आवेदन की अंतिम तारीख 24 फरवरी है.

फेस ऑथेंटिकेशन

इस बार सिविल सेवा परीक्षा में फेस ऑथेंटिकेशन किजा जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर यह प्रक्रिया होगी. सभी उम्मीदवारों के लिए ये अनिवार्य होगा. वहीं आधार वैरिफिकेशन के बाद ही फॉर्म भरा जाएगा.