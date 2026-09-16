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भारत पर 100 फीसदी टैरिफ थोपने की तैयारी में अमेरिका- फिर आमने-सामने होंगे मोदी और ट्रंप!

रूस के साथ अपने ऊर्जा हितों की पूर्ति कर रहे देशों से डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन नाराज दिख रहे हैं. अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भारत समेत ऐसे देशों पर 100 फीसदी टैरिफ थोपने का बिल ला रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 16, 2026, 8:47 AM IST
PM Modi and Donald Trump ANI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान (फाइल फोटो- तस्वीर: ANI)
  • रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्त अमेरिका
  • भारत-चीन समेत कई देशों पर लगाना चाहता है 100% टैरिफ
  • हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल का पास होना बाकी
  • 100% टैरिफ के बाद अमेरिकी बाजारों में दोगुना महंगा हो जाएगा सामान

नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुए BRICS (ब्रिक्स) सम्मेलन के बाद अमेरिका में हलचल मच गई है. ब्रिक्स ग्रुप के देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिनसे अमेरिका चिंतित है. इस बीच वह इन दिनों यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को समूची दुनिया से अलग-थलग करने में जुटा है और ब्रिक्स सम्मेलन के चलते उसकी इस मुहिम को धक्का लगा है. इस सिलसिले में रूस से व्यापार करने वाले देशों पर वह मोटे टैरिफ लगाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है.

टैरिफ के जरिए दबाव की कोशिश

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले भारत पहुंचे नेताओं में से थे. इस सम्मेलन से इतर भारत और रूस ने कच्चे तेल के व्यापार और ऊर्जा साझेदारी के साथ-साथ अहम रक्षा सौदों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं. इस समय भारत अपनी तेल जरूरतों की 45 से 51 फीसदी आपूर्ति रूस से ही कर रहा है. अमेरिका इससे खुश नहीं है. ऐसे में उसने भारत समेत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है.

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रूस पर सख्ती वाला बिल

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक अहम बिल पर वोटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है. अगर यह बिल पास होता है तो इसका असर भारत और चीन समेत करीब 10 देशों पर सीधा असर पड़ेगा.

भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ का खतरा

रूस के साथ भारत, चीन के अलावा तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, यूएई, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिस रिपब्लिक भी शामिल हैं. डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें सीधे तौर पर इस बिल में इन 10 देशों का नाम शामिल करने का भी प्रस्ताव है.

अमेरिकी सीनेट में पास हो चुका है बिल

अमेरिकी राष्ट्रपति को 100 फीसदी टैरिफ लगाने की ताकत देने वाले इस बिल का नाम लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट है. अमेरिकी सीनेट ने इसे 7 अगस्त को 86-11 वोट से पास किया था. अब इसे कानून बनने से पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना बाकी है. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होते ही इन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

अमेरिकी बाजार में दोगुना महंगा बिकेगा भारतीय सामान

अगर अमेरिका में यह बिल नए कानून का रूप ले लेता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके तहत भारत समेत इन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला कर सकते हैं. इस टैरिक के लगने का मतलब होगा कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ देना होगा. इसका अर्थ होगा कि अभी अमेरिकी बाजार में जो भारतीय वस्तुएं जिस भी दाम पर बिक रही हैं उनकी कीमतों करीब फिलहाल लग रहे टैक्स के अलावा 100 फीसदी अतिरिक्त उछाल आ जाएगा. अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर प्रभावित होते दिख सकते हैं.

अमेरिका का तर्क- यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद

रूस से दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर अमेरिका का तर्क है कि इस तेल कारोबार और गैस के कारोबार से मॉस्को को यूक्रेन युद्ध के लिए आर्थिक मदद मिलती है. इसी वजह से इस बिल में रूस के ऊर्जा उद्योग, अधिकारियों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले ‘शेडो फ्लीट’ पर कार्रवाई का प्रावधान है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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