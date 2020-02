नई दिल्ली: अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के मोती बाग स्थित एक सरकारी स्कूल पहुंचने पर वहां के बच्चों ने जोरदार स्वागत किया. मेलानिया हैप्पीनेस क्लास में हिस्सा लेने के लिए स्कूल पहुंची थीं.मेलानिया के स्वागत में सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक स्कूल को फूलों से सजाया गया था. स्कूल में अनेक स्थानों पर फूलों से रंगोली बनाई गई थी और स्कूल का बैंड उनके स्वागत के लिए तैयार था. मेलानिया के स्वागत के लिए बच्चों ने पारंपरिक परिधान पहने थे.

मेलानिया के स्कूल में आने पर उत्साहित छात्रों ने माला पहना कर और उनके माथे पर टीका लगा कर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया गया. इन औपचारिकताओं के बाद प्रथम महिला ने दीप प्रज्ज्वलित किया. इसके बाद वह स्कूल का भ्रमण करने और हैप्पीनेस क्लास में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ गईं.

Delhi: Students perform on a folk song during the visit of the First Lady of the United States, Melania Trump at Sarvodaya Co-Ed Senior Secondary School in Nanakpura. https://t.co/okwYYrOuo6 pic.twitter.com/zF6yBOu0mc

— ANI (@ANI) February 25, 2020