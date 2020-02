अहमदाबाद/ नई दिल्‍ली: भारत की दो दिन की यात्रा पर सोमवार को अहमदाबाद आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटेरा स्टेडियम में कहा, नमस्ते, यहां होना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. मोदी एक अद्भुत नेता हैं, भारत के लिए दिन-रात काम करते हैं. अमेरिका हमेशा भारत का एक वफादार ओर निष्ठावान मित्र रहेगा, भव्य स्वागत के लिए शुक्रिया. मोदी ने एक विनम्र चायवाले के तौर पर शुरुआत की, उन्होंने चाय की एक दुकान में काम किया, वह इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि भारतीय किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका और भारत आतंकवादियों को रोकने और उनकी विचारधारा से लड़ने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कारण से, पदभार ग्रहण करने के बाद से पाकिस्तान सीमा पर संचालित होने वाले आतंकी संगठन और आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए पाकिस्तान के साथ मेरा बहुत सकारात्मक तरीके से काम हो रहा है.

#WATCH Gujarat: US President Donald Trump speaks about PM Narendra Modi during #NamasteyTrump event at Motera Stadium. He says, “…PM Modi started out as a ‘tea wallah’, he worked as a tea seller. Everybody loves him but I will tell you this, he is very tough…” #TrumpInIndia pic.twitter.com/rdrl3wqhdB

— ANI (@ANI) February 24, 2020