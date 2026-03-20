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अमेरिका ने दिखाई आंख तो भारत का नाम लेकर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, कहा- INDIA की मिसाइलें तो 12000 किमी...

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दावा किया कि भारत द्वारा 12,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का विकास किया जा रहा है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 10:58 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

Pakistan points out India’s missile range: अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के बयान के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. तुलसी गबार्ड ने चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया है. तुलसी गबार्ड ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा है जिनकी मारक क्षमता अमेरिकी मुख्यभूमि तक पहुंचने की हो सकती है. साल 2026 की वार्षिक खतरा आकलन रिपोर्ट पेश करते हुए हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने तुलसी गबार्ड ने ये बातें कहीं.

गबार्ड के बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने क्या कहा?

तुलसी गबार्ड के बयान से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम रक्षात्मक कार्रवाई के लिए है. पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम केवल क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका के उस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है समें पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं से संभावित खतरे की बात कही गई है.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति की हैं. इनका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति व स्थिरता बनाए रखना है. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अंतरमहाद्वीपीय सीमा से काफी नीचे है. ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम भारत के खतरों से निपटने के लिए ‘न्यूनतम प्रतिरोध’ के सिद्धांत पर आधारित है.

भारत का नाम लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दावा किया कि भारत द्वारा 12,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का विकास किया जा रहा है. यह क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी विचारों से परे है. ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम पड़ोसी देशों तथा उससे भी आगे के क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय है.

भारत की किस मिसाइल का जिक्र कर रहे थे पाकिस्तानी प्रवक्ता?

ताहिर अंद्राबी ने हालांकि किसी भारतीय मिसाइल का नाम नहीं लिया लेकिन, माना जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रवक्ता अग्नि-5 और के-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहे थे जिससे पाकिस्तान बुरी तरह खौफ खाता है. अग्नि-5 की रेंज 5500 किमी है. भारत अग्नि-6 का विकास भी कर रहा है जिसकी रेंज 8000 किमी हो सकती है. वहीं के-4 सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 से 4000 किमी बताई जाती है. भारत में के-5 और के-6 मिसाइलों का विकास भी जारी है जिनकी रेंज 5000 किमी और 8000 किमी हो सकती है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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