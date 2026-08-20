अमेरिका पर कर्ज का पहाड़! पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंचा US National Debt, क्या है इसके पीछे की वजह

अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है. ट्रेजरी के आंकड़ों के मुताबिक कर्ज 40.05 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है. बढ़ते ब्याज खर्च, बजट घाटे और सरकारी देनदारियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाई है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. (फाइल फोटो)

अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया है.

ट्रेजरी के मुताबिक मंगलवार को कुल कर्ज 40.05 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया.

बढ़ते ब्याज खर्च और लगातार बजट घाटे से अमेरिकी सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है.

बढ़ती उधारी से भविष्य में सरकार, कारोबार और आम लोगों की borrowing cost बढ़ सकती है.

US National Debt: अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को कारोबारी दिन खत्म होने तक देश का कुल सार्वजनिक कर्ज 40.05 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया.

ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले कांग्रेसनल बजट ऑफिशियल(CBO) ने अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2026 के अंत तक अमेरिका का कुल कर्ज करीब 39.4 ट्रिलियन डॉलर रहेगा. यानी कर्ज अनुमान से पहले ही इस स्तर पर पहुंच गया.

आखिर क्यों बढ़ रहा है अमेरिका का कर्ज?

अमेरिकी सरकार लंबे समय से अपने खर्च और आमदनी के बीच बड़े अंतर का सामना कर रही है. सरकार अपने खर्च पूरे करने के लिए लगातार उधार लेती है. इसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी योजनाएं, रक्षा और अन्य खर्च शामिल हैं. इसके अलावा पुराने कर्ज पर बढ़ता ब्याज भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. महंगाई के दबाव के कारण ब्याज दरें ऊंची रहने से अमेरिकी सरकार को अपने कर्ज पर पहले की तुलना में ज्यादा रकम ब्याज के रूप में चुकानी पड़ रही है.

बढ़ती उम्र वाली आबादी से जुड़े Social Security और Healthcare खर्च भी सरकारी बजट पर दबाव बढ़ा रहे हैं. ऐसे में आने वाले सालों में अमेरिकी सरकार के सामने खर्च और कर्ज को नियंत्रित करने की चुनौती और बड़ी हो सकती है.

बाजार में क्यों बढ़ी चिंता?

अमेरिका के बढ़ते कर्ज का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं है. निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर सरकार को लगातार बड़ी मात्रा में उधार लेना पड़ा, तो भविष्य में उधार लेना और बढ़ सकती है. मंगलवार को लंबी अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड 2007 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी को निवेशकों की बढ़ती चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, बुधवार को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने लंबे समय वाले बॉन्ड बाजार को स्थिर करने की कोशिश की, जिसके बाद यील्ड में कुछ गिरावट देखी गई.

क्या $40 ट्रिलियन का आंकड़ा संकट का संकेत है?

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सिर्फ कर्ज के किसी एक आंकड़े तक पहुंच जाने से यह तय नहीं होता कि देश आर्थिक संकट में चला जाएगा. Debt-to-GDP ratio और सरकार के पास कर्ज चुकाने की क्षमता जैसे कई दूसरे संकेतक भी महत्वपूर्ण होते हैं. फिर भी 40 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी बड़ा माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बड़े आंकड़े निवेशकों को सरकार की वित्तीय स्थिति पर दोबारा गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करते हैं.

कोरोना और आर्थिक संकट के बाद बढ़ा उधार

अमेरिका का सरकारी कर्ज पिछले दो बड़े आर्थिक झटकों के दौरान तेजी से बढ़ा. 2007-09 की Great Recession के दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर उधारी की. इसके बाद Covid-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज और आर्थिक सहायता पर भारी सरकारी खर्च हुआ.