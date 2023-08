PM मोदी से मिला अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल, विदेश मंत्री से भी की मुलाकात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को अमेरिका के आठ सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल (US Congressional Delegation) से मुलाकात की. जानकारी के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल में प्रतिनिधि के तौर पर अमेरिकी कांग्रेस के माइकल वाल्ट्ज, एस केस, कैट कैममैक, डेबोरा रॉस, जैस्मीन क्रॉकेट, रिच मैककॉर्मिक और थानेदार शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए पीएम ने भारत-अमेरिका संबंधों के लिए अमेरिकी कांग्रेस के निरंतर और द्विदलीय समर्थन के प्रति सराहना व्यक्त की. इस दौरान उन्होंने जून के माह में राष्ट्रपति बाइडन के निमंत्रण पर अपनी अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा को याद किया.

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मे कहा, कि अमेरिकी कांग्रेस का मजबूत द्विदलीय समर्थन दोनों देशों के बीच संबंधों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण है. इस संबंध में उन्होनें एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट किया, “प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष प्रतिनिधि @RoKhanna और प्रतिनिधि @michaelgwaltz सहित अमेरिका से एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करके खुशी हुई. अमेरिकी कांग्रेस का मजबूत द्विदलीय समर्थन भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक को और ऊपर उठाने में सहायक है.”