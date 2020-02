अहमदाबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 22 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की. इस दौरान साबरमती आश्रम पहुंचने तक ट्रंप और मोदी अलग-अलग वाहनों में नजर आए. साबरमती आश्रम में पहुंचे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्‍ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने गांधी जी चरखा चलाया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने साबरमती आश्रम में आगंतुक पुस्तिका में अपना नोट लिखा. बता दें कि साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने जीवन के 13 साल यहां बिताए थे.

यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को ले कर एयर फोर्स वन विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर पूर्वाह्न 11 बज कर 37 मिनट पर उतरा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए सुबह अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच गए थे.

#WATCH US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. #TrumpInIndia pic.twitter.com/TdmCwzU203

