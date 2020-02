नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दो दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhawan) पहुंच गए हैं. डोनाल्ड ट्रंप यहां रिसेप्शन में हिस्सा लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका भी हैं. यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने ट्रंप का स्वागत किया. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अहम लोग यहां मौजूद हैं.

#WATCH LIVE from Delhi: US President Donald Trump receives ceremonial reception at Rashtrapati Bhawan. https://t.co/BhP31tFNU7

आज रिसेप्शन के अलावा दिल्ली स्थित राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी होंगी. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी स्वागत किया जाएगा. वहां से वे सीधे राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करेंगे.

भारत दौरे पर आने वाले राष्ट्राध्यक्ष एवं गणमान्य विदेशी मेहमान अक्सर राजघाट जाकर सत्य अहिंसा के प्रबल पुजारी एवं विश्व बंधुत्व के मसीहा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाते हैं.

Delhi: President Ram Nath Kovind, his wife Savita Kovind and PM Narendra Modi receive US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/3NKozPI644

— ANI (@ANI) February 25, 2020