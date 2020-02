US President Donald Trump India Visit (नई दिल्ली): अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) इस महीने के अंत में दो दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे. अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर ट्रम्प बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं. ट्रम्प ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ़ करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके ख़ास दोस्त हैं और वह एक सज्जन व्यक्ति भी है. अपने इस भारत यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ‘मोदी ने बताया हमे वहां लाखों की संख्या में लोग मिलेंगे. एयरपोर्ट से स्टेडियम तक के रास्ते में ही 5-7 मिलियन लोग होंगे हमारे लिए”.

US President Donald Trump on his upcoming visit to India & his event at Ahmedabad’s Motera Stadium: I am (going to India). He (PM Modi) said we’ll have millions & millions of people. He thinks we’ll have 5-7 million people just from the airport to the new stadium (Motera Stadium) pic.twitter.com/73AVHExdIh

— ANI (@ANI) February 12, 2020