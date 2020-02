नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप राजघाट पहुंचे. यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही यहां पौधारोपण किया. ट्रंप और मेलानिया ने ट्री प्लांटेशन करने के लिए फावड़े से मिट्टी भी भरी. दोनों फावड़ा उठाए मिट्टी डालते दिखे.

#WATCH Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump pay tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat. pic.twitter.com/BGrJL4DHLq — ANI (@ANI) February 25, 2020

डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट की विज़िटर बुक में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी. ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि अमेरिका के लोग संप्रभु भारत और महात्मा गांधी के विचारों के साथ खड़े हैं. ये एक ज़बरदस्त सम्मान है.

Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump pay tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat. pic.twitter.com/ObQohvZhvr — ANI (@ANI) February 25, 2020

दिल्ली स्थित राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित की. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी रही. भारत दौरे पर आने वाले राष्ट्राध्यक्ष एवं गणमान्य विदेशी मेहमान अक्सर राजघाट जाकर सत्य अहिंसा के प्रबल पुजारी एवं विश्व बंधुत्व के मसीहा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाते हैं.

Delhi: US President Donald Trump & First Lady Melania Trump plant a tree at Raj Ghat. pic.twitter.com/4llGqhmxXV — ANI (@ANI) February 25, 2020

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दो दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhawan) पहुंचे. डोनाल्ड ट्रंप यहां रिसेप्शन में हिस्सा लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका भी हैं. यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने ट्रंप का स्वागत किया. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अहम लोग यहां मौजूद हैं.

इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगले चरण की वार्ता होगी जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत होगी. ट्रंप का दो दिवसीय दौरा सोमवार को गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद से शुरू हुआ जहां उन्होंने नव निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम ‘मोटेरा स्टेडियम’ में उपस्थित जमसमूह को संबोधित किया था. ट्रंप अहमदाबाद से फिर आगरा गए जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया.