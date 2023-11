भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शुरू, विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्लिंकन से मुलाकात की

India-US 2+2 Dialogue:अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे. ब्लिंकन ने 5वीं भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की. इस मौके पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि सितंबर में हमारा बहुत सफल G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आपको अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति बिडेन को धन्यवाद देना चाहता हूं.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने कहा कि यहां भारत में होना हमेशा अद्भुत होता है. हम जुड़ाव का एक उल्लेखनीय वर्ष बना रहे हैं.हमारे पास न केवल अब तक की सबसे मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी है, बल्कि एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी भी है. इस वर्ष जी20 के लिए भारत के नेतृत्व द्वारा और अधिक प्रमाणित हुआ. हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें हमारे रक्षा सहयोगी भी शामिल हैं. मुझे लगता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हमारे दृढ़ फोकस का एक और प्रमाण है. इंडो-पैसिफिक, भविष्य के लिए हमारा क्षेत्र, भविष्य वास्तव में अभी है और हम इसे भारत के साथ मिलकर बना रहे हैं.

#WATCH | Delhi: US Secretary of State Antony J. Blinken says “It is always wonderful to be here in India. We are building a remarkable year of engagement…We have not only the strongest bilateral partnership we’ve ever had, but also a regional one, and indeed, a global one that… pic.twitter.com/T4Y1fA9GkB

— ANI (@ANI) November 10, 2023