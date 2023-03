Hindi India Hindi

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 देशों की मीटिंग शामिल होने दिल्ली आए

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दिल्ली में जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज बुधवार को देर रात दिल्ली में जी20 की बैठक में शामिल होने के लिए आए .

नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री (US Secretary of State) एंटनी ब्लिंकन (Blinken Arrives) रूस यूक्रेन संघर्ष (Amid Russia-Ukraine Conflict) के बीच आज बुधवार को देर रात दिल्ली में जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक (Meeting of G20 Foreign Ministers) में शामिल होने के लिए पहुंचे. गुरुवार को जी20 बैठक में भाग लेने के अलावा, ब्लिंकेन के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है. वह शुक्रवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भी तैयार हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे. उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने “पूरे क्षेत्र में गहरी चिंता पैदा कर दी है”.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, “आखिरकार, अगर एक शक्तिशाली देश बलपूर्वक एक संप्रभु पड़ोसी की सीमाओं को मिटाने की कोशिश करने को तैयार है, तो उसे दूसरों के साथ ऐसा करने से क्या रोका जा सकता है.”

उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “मध्य एशिया के देश इसे समझते हैं. तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के साझेदार और सहयोगी भी करते हैं और यही कारण है कि वास्तव में हम यूक्रेन मध्य एशिया और दुनिया भर के देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ”

#WATCH | Delhi: US Secretary of State Antony Blinken arrives in India to participate in the G20 Foreign Ministers’ Meeting. pic.twitter.com/7Eoxbk0wOS — ANI (@ANI) March 1, 2023

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस की कैथरीन कोलोना, चीनी विदेश मंत्री किन गैंग, जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक और ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत की मेजबानी में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया.

अतिथि के रूप में भारत के निमंत्रण के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश सहित गैर-जी20 देशों के कई विदेश मंत्री भी बैठक में भाग ले रहे हैं. विदेश मंत्रियों के गिरते आर्थिक विकास, बढ़ती महंगाई, वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग के साथ-साथ भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होने की संभावना है. हालाकि, पश्चिम और रूस-चीन गठजोड़ के बीच प्रमुख टकराव यूक्रेन संघर्ष पर होने की उम्मीद है, यहां तक कि भारत इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक संयुक्त बयान लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है.

रूस ने रविवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर “सामूहिक पश्चिम” द्वारा मास्को के प्रति “संघर्षपूर्ण” दृष्टिकोण के कारण बेंगलुरू में जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक संयुक्त विज्ञप्ति के बिना समाप्त हो गई. (PTI)

