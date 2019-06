नई दिल्लीः अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और भारत तथा अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. पोम्पिओ मंगलवार को यहां पहुंचे थे. पीएम से मिलने के बाद वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे. पोम्पियो, जयशंकर के साथ ही लंच करने वाले हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया,‘‘हमारी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं. मंत्री पोम्पिओ ने भारत-अमेरिका संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा के लिए उनसे मुलाकात की. प्रधानमंत्री ओसाका में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे.’’

#WATCH: US Secretary of State Mike Pompeo meets EAM Subrahmanyam Jaishankar at Jawaharlal Nehru Bhawan, Ministry Of External Affairs. #Delhi. pic.twitter.com/zfulw60phk

