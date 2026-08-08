रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का शिकंजा, पास किया 100% टैरिफ वाला बिल, भारत पर अमेरिका का बड़ा वार

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है. अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल पास किया है.

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अमेरिका में पास हुआ 100% टैरिफ वाला बिल

अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल पास किया है.

भारत और चीन समेत रूस के बड़े तेल खरीदार इसके दायरे में आ सकते हैं.

हालांकि, टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है और बिल को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी चाहिए.

लागू होने पर भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों के बीच संतुलन की चुनौती बढ़ सकती है.

अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों जिसमें भारत और चीन शामिल हैं, पर 100% तक टैरिफ लगाने का बिल पास कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, अमेरिकी सीनेट ने 7 अगस्त को ये महत्वपूर्ण बिल पास किया है, जिसे अब Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 नाम दिया गया है. अमेरिकी सीनेट के इस फैसले से भारत की चिंता बढ़ सकती है. हालांकि, टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है और बिल को आगे प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी लेनी होगी. यह बिल 86-11 के भारी बहुमत से पास हुआ. इसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार और समर्थन किया था, जिनकी मृत्यु 11 जुलाई को कीव यात्रा के बाद हो गई थी. उनके स्थान पर उनकी बहन डार्लिन ग्राहम को सीनेट में नियुक्त किया गया है.

बिल क्या कहता है?

यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति (वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप) को अधिकार देता है कि वे रूस के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार देशों- चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया- से आने वाले सामानों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकें. इसका उद्देश्य रशिया की यूक्रेन युद्ध के लिए वित्त पोषण को कमजोर करना है. बिल में ईरान सैंकशन एक्ट ऑफ 1996 की समय सीमा को 2031 तक बढ़ाया गया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी ओलिगार्क, वरिष्ठ अधिकारियों और क्रेमलिन से जुड़े वित्तीय संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है.

महत्वपूर्ण बात: ये टैरिफ अपने-आप नहीं लगेंगे. राष्ट्रपति को discretionary (अपने विवेक से) अधिकार दिया गया है. अंतिम रूप से लागू होने पर यह बिल के अंतिम पाठ और कार्यकारी फैसलों पर निर्भर करेगा.

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत रूस के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है (चीन के बाद). 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद बढ़ाई थी, जिससे भारतीय रिफाइनरियों को लागत नियंत्रण और स्थिर आपूर्ति में मदद मिली. पश्चिम एशिया में संकट के बाद भी यह निर्भरता बढ़ी. अगस्त 2025 में अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा रखा था, जिससे कुछ निर्यातों पर कुल टैरिफ 50% हो चुका है. इसके बावजूद भारत की रूसी तेल खरीद 2026 में बढ़ी (जून में अकेले 34% की वृद्धि दर्ज हुई). नई दिल्ली का रुख साफ है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है. अगर बिल आगे बढ़ता है तो भारत इसी रुख को दोहराएगा.

सांसदों की प्रतिक्रिया

डार्लिन ग्राहम ने कहा कि बिल उन देशों को मजबूर करता है जो रशिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वे अमेरिका के साथ कारोबार करें या सस्ती रूसी ऊर्जा खरीदें.

डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि ग्राहम इस पर गर्व महसूस करते.

कुछ सांसद (जैसे ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर) ने चेतावनी दी है कि यह ट्रंप को व्यापक टैरिफ शक्तियाँ देता है, जिनका दुरुपयोग हो सकता है और इसका बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

रैंड पॉल और रॉन वायडन जैसे सांसदों ने भी भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुँचाने की आशंका जताई थी.

आगे क्या होगा?

बिल अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जो 31 अगस्त को दोबारा बैठक करेगा. हाउस की मंजूरी के बाद ही यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा. कुछ छूट (carve-outs) की भी चर्चा हो रही है. उदाहरण के लिए, सीमित मात्रा में रूसी गैस खरीदने वाले देशों को कुछ शर्तों पर छूट मिल सकती है. अंतिम छूट प्रावधान तय करेंगे कि भारत पर इसका कितना सीधा असर पड़ता है.

यह बिल भारत के अमेरिकी निर्यात पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, लेकिन लागू होना अभी निश्चित नहीं है और राष्ट्रपति के फैसले पर निर्भर करेगा. भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा बनाम अमेरिकी व्यापार संबंधों का संतुलन एक चुनौती बना रहेगा.