US Strike on Jalveer: 20 भारतीयों वाले जहाज पर अमेरिकी हमला! हेलफायर मिसाइलों से दहला समुद्र

US attack on Indian Ship: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और समुद्री घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है. ओमान तट के पास से गुजर रहे एक भारतीय टैंकर MT Jalveer पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला कर दिया. जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया. हालांकि, इस घटना ने भारत, अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, MT Jalveer पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वह कथित रूप से ईरान से जुड़े तेल परिवहन नेटवर्क का हिस्सा था और अमेरिकी नाकेबंदी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था. अमेरिकी सेना ने दावा किया कि एक सैन्य विमान से दो हेलफायर मिसाइलें दागकर जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज की संचालन क्षमता प्रभावित हो गई.
घटना के बाद जहाज में आग लगने और धुआं उठने की खबरें सामने आईं. राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय नाविक सुरक्षित पाए गए और उन्हें बचाव अभियान के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. भारतीय दूतावास और ओमानी अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी.
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