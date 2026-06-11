  • Hindi
  • India Hindi
  • Us Strike On Mt Jalveer 20 Indian Sailors Safe Hellfire Missile Attack Gulf Of Oman Us Iran Blockade

US Strike on Jalveer: 20 भारतीयों वाले जहाज पर अमेरिकी हमला! हेलफायर मिसाइलों से दहला समुद्र

गल्प ऑफ ओमान में 20 भारतीय नाविकों वाले MT Jalveer पर अमेरिकी हमले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. अमेरिका ने इसे ईरान नाकेबंदी का हिस्सा बताया, जबकि भारत ने समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 11, 2026, 8:11 PM IST
US Strike on Jalveer: 20 भारतीयों वाले जहाज पर अमेरिकी हमला! हेलफायर मिसाइलों से दहला समुद्र

US attack on Indian Ship: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और समुद्री घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है. ओमान तट के पास से गुजर रहे एक भारतीय टैंकर MT Jalveer पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला कर दिया. जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया. हालांकि, इस घटना ने भारत, अमेरिका और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, MT Jalveer पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वह कथित रूप से ईरान से जुड़े तेल परिवहन नेटवर्क का हिस्सा था और अमेरिकी नाकेबंदी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था. अमेरिकी सेना ने दावा किया कि एक सैन्य विमान से दो हेलफायर मिसाइलें दागकर जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया गया, जिससे जहाज की संचालन क्षमता प्रभावित हो गई.

घटना के बाद जहाज में आग लगने और धुआं उठने की खबरें सामने आईं. राहत की बात यह रही कि जहाज पर मौजूद सभी 20 भारतीय नाविक सुरक्षित पाए गए और उन्हें बचाव अभियान के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. भारतीय दूतावास और ओमानी अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.