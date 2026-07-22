अब ईरान को राहत देने के मूड में नहीं अमेरिका, लगातार 11वीं रात भी किए हमले, सेंटकॉम बोला होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना मकसद

दोनों देशों में सीजफायर भंग होने के बाद लगातार दोनों देशों में संघर्ष कड़ा होता जा रहा है. अमेरिका ने मंगलवार की रात उस पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 22, 2026, 9:13 AM IST
US vs Iran War
अमेरिका ने ईरान पर 11वीं रात किए हमले @AI से
  • ईरान के सैन्य विमानों के हैंगर, ड्रोन सेंटर्स पर अमेरिका ने किए हमले
  • अमेरिका बोला- होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना और ईरान को सैन्य तौर पर कमजोर करना लक्ष्य
  • ईरानी एयरफोर्स ने भी बेहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किए हमले
  • CENTCOM का दावा- ईरान ने बीते 3 महीनों में 30 से ज्यादा व्यावसायिक जहाजों पर किए हमले

ईरान और अमेरिका के सीजफायर भंग होने के बाद दोबारा मध्यस्था के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान अपना कब्जा बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसके सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है. इस कड़ी में अमेरिकी सेना ने मंगलवार को लगातार 11वीं रात उसके सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी.

सेंटकॉम के मुताबिक, इन हमलों में ईरान के सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री सैन्य क्षमताओं से जुड़े ठिकाने, सैन्य विमानों के हैंगर, ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया. अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है, जिससे वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा न कर सके.’

और पढ़ें: USA vs IRAN: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी- परमाणु ठिकाने पर करेंगे बड़ा हमला, बोले- वे बिल्कुल भरोसे लायक नहीं

सेंटकॉम ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में ईरान ने इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे 30 से अधिक व्यावसायिक जहाजों पर हमले किए हैं. अमेरिका के अनुसार, इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी और समुद्र में स्वतंत्र आवाजाही भी प्रभावित हुई.

हालांकि, अमेरिका का कहना है कि इन घटनाओं के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट अभी भी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला हुआ है. सेंटकॉम के मुताबिक, मई की शुरुआत से अब तक उसकी सेना ने इस समुद्री मार्ग से करीब 900 व्यावसायिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन में मदद की है. इन जहाजों में लगभग 450 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जाया गया।

इससे पहले मंगलवार को भी सेंटकॉम ने बताया था कि उसकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं. अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाईयों का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट में ईरान से पैदा होने वाले खतरे को कम करना है. वहीं, दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के ताजा हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, संसाधनों और अन्य सैन्य ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने आधिकारिक न्यूज आउटलेट ‘सेपाह न्यूज’ के जरिए जारी बयान में कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली, रडार केंद्र, संचार नेटवर्क और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए.

आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है. उसका कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ आगे और बड़े स्तर पर मिसाइल तथा ड्रोन अभियान का रास्ता तैयार करना है. उधर, ईरानी सेना ने भी कहा कि उसने कुवैत और बहरीन में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. इनमें कैंप अरिफजान, अहमद अल-जाबेर एयर बेस और शेख ईसा एयर बेस जैसे प्रमुख सैन्य अड्डे शामिल हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.