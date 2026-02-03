By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ किस देश पर है? भारत कौन से नंबर पर
US Tariffs List: साल 2025 में अमेरिका ने अपनी नई व्यापारिक रणनीति के तहत वैश्विक टैरिफ दरों में बड़े बदलाव किए. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा उठाए गए इस कदम का असर सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
US Tariffs News: जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, अपनी व्यापारिक नीतियों में बदलाव करता है, तो इसका असर केवल बड़े व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि आम जनता की जेब पर भी पड़ता है. साल 2025 में अमेरिका ने अपनी आयात शुल्क नीति में बड़े बदलाव किए हैं.
2025 में अमेरिका ने एक नई रणनीति अपनाई है जिसे बेसलाइन टैरिफ कहा जा रहा है. इसके तहत अब अमेरिका में आने वाले लगभग हर सामान पर कम से कम 10% का शुल्क तय कर दिया गया है. अमेरिका का लक्ष्य अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करना है.
तय करने का आधार
किसी देश पर कितना टैरिफ लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के साथ अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता कैसा है और व्यापार घाटा कितना है.
भारत की स्थिति क्या है?
भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है. यह कमी संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बेहतर हो रहे हैं. अगर हम भारत की तुलना पड़ोसी और अन्य एशियाई देशों से करें, तो स्पष्ट अंतर नजर आता है.
सबसे कम टैरिफ किस देश पर?
यूनाइटेड किंगडम इस सूची में सबसे बेहतर स्थिति में है, जिस पर केवल 10% शुल्क लागू है. इसके बाद यूरोपीय संघ, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित क्षेत्रों का नंबर आता है, जहां यह दर 15% तय की गई है. इसके बाद भारत है जिसका टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है, जो उसे उसके कई एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर स्थिति में रखता है.
उदाहरण के तौर पर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और थाईलैंड पर 19% का शुल्क है, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को अमेरिका में अपना सामान भेजने के लिए 20% तक का भारी आयात शुल्क चुकाना पड़ रहा है.
इस सूची से साफ है कि भारत पर लगने वाला शुल्क उसके कई पड़ोसियों और प्रतिस्पर्धी देशों जैसे वियतनाम और बांग्लादेश से कम है. इसका मतलब है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अब पहले के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी और सस्ता होगा.
किन देशों पर है सबसे ज्यादा बोझ?
अमेरिका ने कुछ देशों के लिए व्यापारिक नियमों को काफी कड़ा कर दिया है. भारत के मुकाबले इन देशों को अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. ब्राजील पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जहां टैरिफ करीब 50% तक पहुंच गया है.
चीन के साथ व्यापार युद्ध के चलते 37% का टैरिफ बरकरार है. लाओस और म्यांमार जैसे देशों पर भी 40% का भारी शुल्क लगाया गया है. दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया में क्रमशः 30% और 25% की दरें लागू हैं.
अमेरिका ऐसा क्यों करता है?
अक्सर मन में सवाल उठता है कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर खुद के लिए सामान महंगा क्यों करता है? इसके पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं- जब विदेशी सामान महंगा होगा, तो लोग अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान को प्राथमिकता देंगे. साथ ही टैरिफ का इस्तेमाल अक्सर दूसरे देशों को बातचीत की मेज पर लाने और अपनी शर्तें मनवाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है. इसके अलावा आयात शुल्क से सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें