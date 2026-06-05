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कीड़ों से डर गया दुनिया का सबसे ताकतवर देश, बचाव के लिए उतारनी पड़ी 60 करोड़ मक्खियों की फौज!

2023 में पनामा से शुरू हुआ स्क्रूवर्म का प्रकोप धीरे-धीरे मध्य अमेरिका और मेक्सिको होते हुए अमेरिका की सीमा तक पहुंच गया. अब तक अमेरिका के बाहर 1.7 लाख से ज्यादा जानवर और करीब 2,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 5, 2026, 4:05 PM IST
कीड़ों से डर गया दुनिया का सबसे ताकतवर देश, बचाव के लिए उतारनी पड़ी 60 करोड़ मक्खियों की फौज!
अमेरिका में दशकों बाद एक बार फिर फ्लेश-ईटिंग स्क्रूवर्म का आतंक फैल रहा है. (AI जेनरेटेड)

अमेरिका वैसे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है. अपने डॉलर से ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमी के दम पर कभी बाकी देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगा देते हैं, तो कभी किसी भी देश पर डील करने का दबाव बनाने के लिए जंग छेड़ देते हैं. बेशक 113 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश किसी दूसरे देश से न डरता हो, लेकिन ये कीड़ों से जरूर डर गया है.

न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में दशकों बाद एक बार फिर फ्लेश-ईटिंग स्क्रूवर्म(Flesh-Eating New World Screwworm) का आतंक फैल रहा है. ये एक खतरनाक परजीवी है, जो इंसानों का मांस नोच कर खाता है. टेक्सास में एक बछड़े में इस परजीवी की पुष्टि होने के बाद अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) और स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं. यह परजीवी अपने लार्वा के जरिए जानवरों और इंसानों के मांस को खाता है. समय पर इलाज न मिलने पर ये लार्वा जानलेवा साबित हो सकता है.

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क्या है यह खतरनाक स्क्रूवर्म?

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म एक परजीवी मक्खी है, जो अपने अंडे किसी जानवर या इंसान के खुले घाव में देती है. अंडों से निकलने वाले लार्वा जीवित ऊतकों (टिश्यू) को खाना शुरू कर देते हैं. इससे घाव तेजी से बड़ा होता है और गंभीर इंफेक्शन फैल सकता है. जानवरों में यह बीमारी मौत तक का कारण बन सकती है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, यह परजीवी मुख्य रूप से मवेशियों, घोड़ों, हिरणों, पालतू कुत्तों और अन्य गर्म खून वाले जीवों को निशाना बनाता है. इंसानों में इंफेक्शन के मामले दुर्लभ हैं, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं हैं.

60 साल बाद अमेरिका में मिला मामला

अमेरिकी अधिकारियों ने 3 जून 2026 को टेक्सास के ज़वाला काउंटी में एक बछड़े में स्क्रूवर्म इंफेक्शन की पुष्टि की. यह अमेरिका में 1960 के दशक के बाद पशुधन में सामने आया पहला बड़ा मामला माना जा रहा है. इससे पहले इस परजीवी को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया गया था.

एक्सपर्ट का मानना है कि यह परजीवी मध्य अमेरिका और मेक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अमेरिका तक पहुंचा है. पिछले कुछ सालों में मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसके मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है.

अमेरिका के बाहर 1.7 लाख से ज्यादा जानवरों को हुआ इंफेक्शन

यह खतरा अचानक पैदा नहीं हुआ. इन कीड़ों का पहला मामला 1966 में टेक्सास में आया था. इससे पहले अमेरिका ने लंबे अभियान के बाद इस परजीवी को लगभग खत्म कर दिया था. 2023 में पनामा से शुरू हुआ स्क्रूवर्म का प्रकोप धीरे-धीरे मध्य अमेरिका और मेक्सिको होते हुए अमेरिका की सीमा तक पहुंच गया. अब तक अमेरिका के बाहर 1.7 लाख से ज्यादा जानवर और करीब 2,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है.

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मक्खियों से ही मक्खियों की लड़ाई

इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका एक अनोखी रणनीति अपना रहा है. USDA बड़ी संख्या में ‘स्टेराइल’ यानी बांझ नर मक्खियों को प्रभावित इलाकों में छोड़ रहा है. ये मक्खियां सामान्य मादा मक्खियों के साथ प्रजनन तो करती हैं, लेकिन उनसे कोई संतान पैदा नहीं होती. इससे धीरे-धीरे परजीवी मक्खियों की आबादी कम होने लगती है.अमेरिका ने ऐसी मक्खियों की 60 करोड़ फौज बनाई है. इसी तकनीक की मदद से अमेरिका ने पिछले शताब्दी में भी स्क्रूवर्म को लगभग खत्म कर दिया था. अब टेक्सास के आसपास फिर से यही रणनीति अपनाई जा रही है.

कुत्तों की भी ली जा रही मदद

अधिकारियों ने पशुपालकों और पालतू जानवरों के मालिकों को अपने जानवरों की नियमित जांच करने की सलाह दी है. कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के शरीर पर घावों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये परजीवी इनके जरिए भी फैल सकता है. पशु चिकित्सकों और निगरानी टीमों को संभावित मामलों की पहचान करने और तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

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अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यह परजीवी बड़े स्तर पर फैल गया, तो अमेरिकी पशुधन उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है. अनुमान है कि अकेले टेक्सास को ही करीब 1.8 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे बीफ उत्पादन और खाद्य आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है.

फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है. संक्रमित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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