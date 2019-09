नई दिल्ली: अमेरिका के एक सप्ताह के दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि उनके दौरे से भारत को अवसरों की एक जीवंत भूमि, एक भरोसेमंद सहयोगी और एक वैश्विक नायक के रूप में पेश करने में मदद मिलेगा, साथ ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी नई ऊर्जा मिलेगी. मोदी ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं.

Confident that US visit would present India as vibrant land of opportunities, global leader: PM

Read @ANI Story | https://t.co/g6it5I7Yoh pic.twitter.com/4viuXkQu1d

— ANI Digital (@ani_digital) September 20, 2019