नई दिल्‍ली: अमेरिका ने आज भारत की धरती से चीन को साफ संदेश दिया है कि वह भारत के साथ खड़ा है. अमेरिका का यह ऐलान उस वक्‍त हुआ है, जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बरकरार है. दरअसल, भारत और अमेरिका ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया, जिससे अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह के गोपनीय डाटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति होगी. Also Read - कश्मीर में संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में कमी, लेकिन 300 आतंकी घुसने की फिराक में

भारत के साथ खड़ा होगा अमेरिका

चीन को साफ संदेश देते हुए आज मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्‍पियो ने भारत के साथ रक्षा सहयोग के समझौते के दौरान कहा, ”हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया गया था, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बलिदान किया था, जिसमें गालवान घाटी में पीएलए द्वारा मारे गए 20 भी शामिल थे. अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वे अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता के लिए खतरों का सामना कर रहा हैं. Also Read - दुश्मन के ठिकाने अब सुरक्षित नहीं, अमेरिका के विशाल सैटेलाइट नेटवर्क तक होगी भारत की पहुंच

अमेरिका और भारत ने सहयोग का विस्तार किया

अमेरिका और भारत सभी तरह के खतरों के खिलाफ हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं न सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए. पिछले साल हमने साइबर मुद्दों पर अपने सहयोग का विस्तार किया है. हमारी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया है.

Our military to military cooperation is progressing very well. In two days meeting, we also explored probable capacity building & other joint cooperation activities in third countries including our neighbourhood & beyond: Defence Minister after 2+2 India-US Ministerial Dialogue pic.twitter.com/uYYeZpQyMu

— ANI (@ANI) October 27, 2020