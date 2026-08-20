मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से पहले उठी RSS पर बैन की मांग- अमेरिका के सरकारी आयोग ने की सिफारिश

अगस्त के अंतिम सप्ताह में RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका दौरे पर होंगे. उनके इस दौरे से पहले अमेरिकी सरकार के इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने RSS को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए उस पर बैन की मांग की है.

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RSS प्रमुख मोहन भागवत (तस्वीर @IANS)

मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से पहले USCIRF ने उठाई RSS पर बैन की मांग

RSS के उप-संगठनों को बताया- अल्पसंख्यक विरोधी, हमलों का भी आरोप

USCIRF ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के RSS से जुड़ने होने पर भी उठाए सवाल

US की सरकारी संस्था है USCIRF, धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी का करती है काम

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गठित आयोग ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बैन लगाने की मांग की है. यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने यह मांग तब की है, जब अगले कुछ ही दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर होंगे. इस कमीशन का कहना है कि RSS से जुड़े उप-संगठनों ने मुस्लिम और इसाई अल्पसंख्यक पर हमले किए हैं और ऐसे में इस संगठन पर बैन लगा देना चाहिए.

कमीशन बोला- RSS नेताओं को न मिले राजनयिक सम्मान

इतना ही नहीं इस कमीशन ने अमेरिकी सरकार से यह भी सिफारिश की है कि RSS के नेताओं को अमेरिकी सरकार से राजनयिक सम्मान नहीं मिलना चाहिए साथ ही उनके साथ किसी भी तरह की हाई लेवल मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए. इस कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के RSS से जुड़े होने पर भी सवाल उठाए हैं.

Chair @DrMahmood40: “India’s PM Modi is a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), an Indian umbrella organization whose sub-groups have perpetrated attacks on religious minorities, incl. Christians & Muslims. Now the RSS leader, Mohan Bhagwat, plans to visit the U.S.” — USCIRF (@USCIRF) August 19, 2026

अमेरिका दौरे पर होंगे मोहन भागवत

आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी RSS के ही सदस्य हैं और इस संगठन के सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं. इस आयोग की मांग को लेकर इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं. बता दें इस महीने के अंतिम सप्ताह में ही संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका दौरे पर होंगे. वह यहां 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. यह कार्यक्रम अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) आयोजित कर रहा है.

Cmmr @Gene_Mills: “RSS leaders, even when affiliated with the Indian gov’t, should not be honored with high-level meetings or diplomatic courtesies. Instead, the USG should focus on imposing sanctions on RSS members found responsible for FoRB violations.” https://t.co/q5XuXTKsgF — USCIRF (@USCIRF) August 19, 2026

अगर RSS नेता भारत सरकार से जुड़े हों तो!

USCIRF चेयनमैन महमूद के अलावा इसके कमिश्नर जीन मिल्स ने भी RSS पर बैन की मांग दोहराई है. उन्होंने कहा कि अगर RSS नेता भारत सरकार से भी जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी हाई-लेवल मीटिंग और राजनयिक सम्मान का हकदार नहीं माना जाना चाहिए. अमेरिकी सरकार को चाहिए कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए RSS सदस्यों पर बैन लगाए.

आसिफ महमूद का ट्वीट

USCIRF ने महमूद और मिल्स के बयान अपने X हैंडल पर भी पोस्ट किए हैं. महमूद ने पोस्ट में कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं. RSS एक भारतीय संगठन है, जिसके उप-संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं, पर हमले किए हैं. अब RSS के नेता मोहन भागवत अमेरिका आने की योजना बना रहे हैं.’

क्या है USCIRF?

बता दें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF अमेरिका की स्वतंत्र सरकारी संस्था है, जिसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत अमेरिकी कांग्रेस ने गठित किया था. यह आयोग अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक उत्पीड़न की निगरानी करता है. यह अपनी रिसर्च और जांच के आधार पर सालाना रिपोर्ट जारी करता है. यह संस्था अमेरिकी सरकार को नीतिगत सलाहें और सिफारिशें देती हैं.