Uttar Pradesh and Maharashtra Covid-19 Updates: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से हालात लगातार भयावह हो रहे हैं. यहां शनिवार (24 अप्रैल, 2021) को एक बार फिर रिकॉर्ड मामलों की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में राज्य में 67,160 केस सामने आए जबकि 676 लोगों की मौत हो गई, अच्छी बात है ये है कि इतने समय में 63,818 मरीज ठीक भी हुए. नए मामलों के साथ प्रदेश में अब एक्टिव केस 6,94,480 हैं और कुल 63,938 लोगों की मौत हो चुकी है.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में अब कुल संक्रमितों की संख्या 42,28,836 है. इनमें 34,68,610 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी है. आज राधानी मुंबई में 5,888 केस मिले और 71 लोगों की मौत हो गई. नए मामलों के साथ शहर में एक्टिव केस 6,22,109 हैं. आज नागपुर जिले में भी 7,999 नए केस मिले हैं और 82 लोगों की मौत हो गई. जिले में अब संक्रमितों की संख्या 3,66,417 है. इनमें 2,84,566 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस 75,002 हैं. जिले में कुल 6,849 लोगों की मौत हो चुकी है.

महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश कोविड-19 बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है. यहां भी पिछले चौबीस घंटे में 38 हजार से ज्यादा नए केस मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में कोविड-19 के 38,055 नए केस मिले हैं और 223 लोगों की मौत हो गई. इतने ही समय में 23,231 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 7,52,211 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और 10,959 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 2,88,144 एक्टिव केस हैं.

