Breaking News: UP के बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने की आत्महत्या, जांच जारी

उत्तर प्रदेश के बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय ने आत्महत्या कर ली है. कथित तौर पर उनकी बॉडी उनके आवास पर लटकी हुई पाई गई. एसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी का कहना है, “पुलिस मौके पर पहुंच गई गै. उनका आवास पहली मंजिल पर है. दरवाजे अंदर से बंद थे. उसे जबरदस्ती खोला गया और उनका शव छत के पंखे से लटका हुआ मिला. शव को कब्जे में है. पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है. दस्तावेजों में कुछ चीजें मिली हैं. सभी तथ्यों की जांच की जाएगी.फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Budaun Civil Judge Junior Division Jyotsna Rai dies allegedly by suicide at her residence. She was found hanging at her residence. Forensic team carries out the investigation. Details awaited.

#WATCH | SP Budaun Alok Priyadarshi says, “…Police reached the spot. Her residence is on the first floor. The doors were locked from the inside. It was forcefully opened and her body was found hanging from a ceiling fan. The body has been taken into Police custody and an… https://t.co/huPz0Y28Ko pic.twitter.com/GL0wyXcGUr

