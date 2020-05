Corona Virus in Firozabad: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले एक शख्स के शव के अंतिम संस्कार को लेकर जमकर बवाल हुआ. शव की अंत्येष्टि की खबर पाकर लोग सड़क पर उतर आए. यहाँ अंत्येष्टि को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और मृतक के परिजनों को विरोध का सामना करना पड़ा. नारेबाजी के बीच शव को यमुना किनारे ले जाकर अंत्येष्टि करनी पड़ी. Also Read - Corona in Odisha: ओडिशा में कोविड-19 संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 287 हुई

मामला फिरोजाबाद जिले के लाइन पार थाना क्षेत्र स्थित छारबाग का है. थाना रसूलपुर के प्रेम नगर डाकबंगला निवासी 33 वर्षीय मनोज कुमार चक की संक्रमण के कारण शुक्रवार को मौत हो गई थी. चक के परिजनों के साथ स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस देर शाम छारबाग स्थित स्वर्ग आश्रम पर अंत्येष्टि के लिए पहुंची. इसकी जानकारी मिलने पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए .

स्थानीय लोगों ने शव को छारबाग से ले जाने की मांग की और जमकर नारेबाजी की. बाद में वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और शुक्रवार देर रात्रि शव को यमुना किनारे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि की गई. बाद में, वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला. नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज सिंह ने बताया कि समझाने बुझाने पर लोग मान गए थे, लेकिन स्थिति दोबारा ना बिगड़े, इसलिए शव को यमुना किनारे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि की गई.