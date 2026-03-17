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Uttar Pradesh Government Cm Yogi Aditynath Housing Scheme For Journalists Lawyers Know In Details

पत्रकार वकील सहित इन लोगों को मिलेगा सस्ता फ्लैट, इस राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान

CM Yogi Flat Scheme for journalists-lawyers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों के लिए एक बड़ी आवासीय योजना का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत इन प्रोफेनल्स के लिए बहुमंजिला इमारतें, माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों पर बनाई जाएगी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पत्रकार, वकीलों और शिक्षकों के लिए फ्लैट योजना लाने जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार अब समाज के विभिन्न वर्गों को अपना घर होने के सपने को हकीकत में बदलने को लेकर बड़ी तैयारी में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अब गरीबों के साथ-साथ उन पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों को भी आवास दिए जाएंगे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. इस योजना की घोषणा करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत 90 हजार लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की.

पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों के लिए खास योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में मध्यम वर्ग के कामकाजी लोगों, विशेषकर पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी. यह कदम उन लोगों के लिए उठाया गया है जो समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर की सुविधा से वंचित रह जाते हैं.

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माफियाओं से मुक्त जमीन पर बनेंगे आशियाने

सरकार का मुख्य फोकस उन जमीनों पर है जो पहले माफियाओं के अवैध कब्जे में थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी जमीनों पर बाहुबलियों का कब्जा था, जिन्हें अब मुक्त कराया जा चुका है. इन्हीं जमीनों और माफिया की जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल अब जनता के हित में घर बनाने के लिए किया जाएगा. चूंकि शहरों में जमीन सीमित है, इसलिए सरकार हाईराइज यानी बहुमंजिला मकान बनाने पर जोर दे रही है. जिन पात्र लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें इन फ्लैट्स में रहने की सुविधा मिलेगी. इसे लेकर सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी जमीनों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए.

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बीमारू छवि से बाहर निकला उत्तर प्रदेश

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश का ‘ग्रोथ इंजन’ बन गया है. अब तक लगभग 62 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है. सरकार का लक्ष्य न केवल घर देना है, बल्कि वहां बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाना है.

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