यूपी में नई रैपिड लाइन को मंजूरी, इन दो शहरों के बीच घटेगी दूरी, 22 से ज्यादा गांवों में होगा जमीन अधिग्रहण

UP News Rapid Metro Line: यूपी के इन दो शहरों के बीच जल्द ही 160 किमी की रफ्तार से रैपिड ट्रेन दौड़ती नजर आएगी, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा.

UP News: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख महानगरों, कानपुर और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के तहत इन दोनों शहरों के बीच एक हाई-स्पीड रैपिड ट्रेन चलाने की योजना अब धरातल पर उतरती दिख रही है.

यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी, जिससे कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी. वर्तमान में सड़क या सामान्य रेल मार्ग से इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, यह परियोजना उसे आधा से भी कम कर देगी.

घट जाएगी उन्नाव से कानपुर की भी दूरी

इसी तरह उन्नाव से कानपुर की दूरी भी केवल 10 मिनट की रह जाएगी, जो इस क्षेत्र के कामकाजी लोगों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी. इस परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. हाल ही में आरआरटीएस ने उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी को एक आधिकारिक मेल भेजकर उन्नाव सीमा से रैपिड रेल निकालने के संबंध में जानकारी साझा की है.

औपचारिक प्रस्ताव के बाद शुरू होगा अधिग्रहण

जिलाधिकारी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अपनी प्रारंभिक सहमति दे दी है, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक विभाग की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. जैसे ही शासन या संबंधित विभाग से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होगा, जिला प्रशासन जमीन के चिह्नांकन और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

नया ट्रैक किया जाएगा तैयार

इस परियोजना के लिए एक बिल्कुल नया ट्रैक तैयार किया जाएगा, जो आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों से लैस होगा. आरआरटीएस द्वारा साझा किए गए संभावित नक्शे के अनुसार, रैपिड ट्रेन का रूट लखनऊ के अमौसी स्टेशन से शुरू होकर बंथरा, नवाबगंज और बशीरतगंज होते हुए उन्नाव रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा.

इसके बाद यह ट्रैक आगे बढ़ते हुए कानपुर के नवाबगंज मेट्रो स्टेशन से जुड़ जाएगा. नक्शे के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि उन्नाव की सीमा में इसके तीन प्रमुख स्टॉपेज होंगे, जिनमें उन्नाव स्टेशन, बशीरतगंज और नवाबगंज शामिल हैं. इस नए रूट के निर्माण से उन्नाव जिले की तीन प्रमुख तहसीलों, हसनगंज, पुरवा और सदर के कई गांवों की भूमि प्रभावित हो सकती है.

इन गांवों की जमीन आ सकती है प्रोजेक्ट में

प्रारंभिक आंकलन के अनुसार सोहरामऊ, अजगैन, सोनिक, आशाखेड़ा, मगरवारा और पीपरखेड़ा समेत करीब 22 गांवों की जमीन इस नमो भारत रेल कॉरिडोर परियोजना के दायरे में आ सकती है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का इतिहास करीब एक दशक पुराना है. रैपिड रेल का पहला प्रस्ताव वर्ष 2015 में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा रेल मंत्रालय को भेजा गया था.

इसके बाद वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन अधिकारियों ने इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करवाया. परियोजना की महत्ता को देखते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण ने ट्रांस गंगा सिटी के विकास के मद्देनजर इसे अपनी मंजूरी दे दी थी, जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है. इस कॉरिडोर को दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल मॉडल के आधार पर ही विकसित किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल रीजन में विकास की नई गति प्रदान करेगा.

