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Uttar Pradesh Man Bites Wife Nose Cheek After Fight Ten Stitches On Face

घरेलू झगड़े में पति बना दरिंदा, पत्नी की नाक और गाल दांतों से नोच डाले, चेहरे पर लगे 10 टांके- आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी नाक और गाल बुरी तरह काट दिए. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया.

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के बीच हुआ एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खतरनाक रूप ले लिया. आरोप है कि गुस्से में बेकाबू हुए पति ने अपनी ही पत्नी पर ऐसा हमला किया, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना हमीरपुर जिले के एक इलाके की है, जहां रहने वाले एक दंपत्ति के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि घटना वाली रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई.

दांत से काटी नाक

आरोप है कि इस दौरान पति ने अपना आपा खो दिया और पत्नी पर हमला कर दिया। उसने महिला की नाक और गाल को दांतों से काट लिया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया. हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला के चेहरे पर गहरे घाव हो गए और काफी खून बहने लगा.

घटना के तुरंत बाद घायल महिला को परिजनों द्वारा नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार किया. बताया जा रहा है कि महिला के चेहरे पर करीब 10 टांके लगाए गए. हालांकि, नाक के हिस्से में हुए गंभीर नुकसान को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहां उसकी प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी की जा रही है.

पीड़िता के भाई ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में बताया गया है कि दंपत्ति के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, लेकिन इस बार मामला बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी पति फरार

घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि क्या इससे पहले भी महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई थीं.

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