नई दिल्ली: कई दशकों से चल रहे अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद को जल्द सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. अयोध्या मामले में फैसला नहीं होने तक अब हर रोज सुनवाई होगी. ये सुनवाई 6 अगस्त से शुरू होगी.

Ayodhya land case: CJI says, ‘The hearing of the case will be on a day-to-day basis, hearing to begin from August 6th. pic.twitter.com/nV6ZAeKdoX

— ANI (@ANI) August 2, 2019