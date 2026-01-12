Hindi India Hindi

Uttar Pradesh School Holidays Extended In Several Districts Classes Up To 12th Grade Suspended In Some Cities

यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर: कई जिलों में बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां, कुछ शहरों में 12वीं तक को राहत

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के चलते राज्य के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. गिरते तापमान और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर कक्षा 8 से लेकर कुछ जिलों में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है.

UP School Closed: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट आई है. मेरठ में पारा 4.1°C तक गिर गया है. इसके बाद कई जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. गोरखपुर, जौनपुर और बस्ती समेत 25 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं, जिससे कुछ इलाकों में सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर तक रह गई है, और कुछ सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी है.

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में सर्दी और कोहरे को देखते हुए कक्षा 8 तक सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. यूपी के संभल में भी स्कूल अब 15 जनवरी को खुलेंगे. उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई और राज्यों में भी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.

हरिद्वार में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद

उत्तराखंड के हरिद्वार में 13 और 14 जनवरी को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. अधिकारियों ने यह निर्णय सर्दी और मौसम संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए लिया है. जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम की गंभीरता को समझें और जारी निर्देशों का पालन करें.

इसके अलावा राजधानी दिल्ली के स्कूलों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा. यहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद किए गए है. पहले ये छुट्टियां 8 जनवरी तक थी. इसके साथ ही कई स्कूलों के खुलने का भी समय बदला है. ठंड और घने कोहरे के कारण आगरा में क्लास 12 तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे. डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स (DIOS) चंद्रशेखर ने क्लास 12 तक के लिए यह आदेश जारी किया है.

बिजनौर में घना कोहरा छाया हुआ है और गाड़ियां धीरे-धीरे चल रही हैं. कड़ाके की ठंड के कारण 13 जनवरी तक बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. ठंडी हवाओं से ठंड और बढ़ गई है.

