अयोध्या: शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे रविवार को अयोध्या पहुंच गए. वे आज अपने सांसदों के साथ रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे. यहां पर उद्घव समेत उनके सभी सांसदों को राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त है.

Shiv Sena chief Uddhav Thackeray leaves after offering prayer at Ram Lalla temple in Ayodhya. His son Aditya Thackeray, & Shiv Sena MP Sanjay Raut also present. pic.twitter.com/xxyO7u42zR

— ANI UP (@ANINewsUP) June 16, 2019