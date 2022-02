Uttar Pradesh (UP) Assembly Elections 2022: चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने आज बुधवार को महोबा में चुनावी रैली को संबोधित किया है. यहां उन्होंने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि समाजपार्टी पार्टी का नाम तो समाजवादी है मगर इसका काम ‘तमंचावादी’ और विचार ‘परिवारवादी’ है, जिसने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया और अन्य को नरक में जाने दिया. युवाओं का जीवन नष्ट करने के लिए पिस्तौल के कारखाने लगाए.Also Read - UP Polls 2022: एसपी सिंह बघेल और हंस राज हंस समेत 2 दर्जन BJP नेताओं को मिला VIP सुरक्षा कवच

सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष भाजपा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है मगर भाजपा के पास जनता का आशीर्वाद है. हम दोबारा यूपी में 300 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे. मगर ये तभी होगा जब चरखारी और महोबा कमल खिलेगा. Also Read - BSP चीफ मायावती ने कहा- चुनाव में सपा के साथ ही भाजपा को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा

Samajwadi Party's name is Samajwadi but the work is 'tamanchawadi' & the thought process is 'parivaarvadi'. They only developed their family & let the rest go to hell, established pistol factories to destroy the lives of youth: UP CM Yogi Adityanath in Mahoba, UP pic.twitter.com/PYMMeZZsbW

Also Read - Kanpur Cantt: भाजपा का गढ़ रही है यह विधानसभा सीट, पिछली हार के बाद क्या इस बार वापसी कर पाएगी बीजेपी

मालूम हो कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP Chief Akhilesh Yadav) ने भी औरैया में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि एक शख्स (आशीष मिश्रा) जिसने अपने वाहन से किसानों को कुचल दिया, उसे जमानत दे दी गई. उन्होंने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं की गई. हो सकता है उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन क्या उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी?

A man (Ashish Mishra) who had mowed down farmers with his vehicle, was granted bail. The kind of 'pairvi' that should have been done by the Govt, wasn't done. He might have received bail from one court but should he have received it?: SP chief Akhilesh Yadav, in Auraiya, UP pic.twitter.com/YvTEO3u8Bu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022