उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (Gorakhpur) में ग्रामीणों द्वारा आशा वर्कर (ASHA worker) से कथित तौर पर गाली गलौज और मारपीट की गई. पीड़िता कोविड-19 टीकाकरण (Gorakhpur COVID Vaccination Update) के लिए एक गांव में लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रही थीं. पुलिस (UP Police) ने बताया चार जून को डुमरिया गांव में ग्रामीणों ने गीता (49) पर हमला कर दिया. वो लोगों से जरूरी जानकारी जुटा रही थी. इस दौरान उस नोटबुक को भी फाड़ दिया गया जिसमें घटना से पहले लोगों के विवरण थे. इस संबंध में दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

भाठट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात पीड़िता ने बताया- मुझे स्थानीय निवासियों का आधार (Aadhaar) और टेलीफोन नंबर एकत्र करके एक रिपोर्ट तैयार करनी थी. इस बीच मैं छोटे लाल के घर पहुंची और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर मांगा. थोड़ी देर बाद छोटे लाल का बेटा पप्पू वहां पहुंचा. विवरण की जगह उसने गाली गलौज शुरू कर दी. उसने बताया कि परिवार में किसी को टीका लगवाने की जरूरत नहीं है. कुछ महिलाएं भी वहां पहुंच गईं. जब मैंने दोबारा परिवार का विवरण देने को कहा तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और जबरन नोटबुक छीन ली.

मामले में गुलाहरिया पुलिस स्टेशन के एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई. गोरखपुर एसपी नोर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने भी बताया कि घटनाक्रम के संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह (UP Health Minister Jai Pratap Singh) ने कहा कि आशा वर्करों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.