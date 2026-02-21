  • Hindi
UP में वोटर लिस्ट अपडेट का 22 फरवरी को फाइनल चांस, BLO रविवार को 3 घंटे तक बूथ पर करेंगे इंतजार

जनता से अपील है कि अपने नजदीकी बूथ पर जाएं, नाम चेक करवाएं, आवश्यक दस्तावेज (आधार, जन्म प्रमाणपत्र आदि) साथ लाएं. अधिक जानकारी के लिए CEO उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in या स्थानीय BLO से संपर्क करें.

प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और अपडेटेड बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 अभियान के अंतिम चरण में 22 फरवरी 2026 (रविवार) को पूरे प्रदेश में विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा. यह पात्र मतदाताओं के लिए नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करने का आखिरी बड़ा मौका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का यह विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है.

SIR प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची से दोहराव, मृतक व्यक्तियों के नाम, स्थानांतरित मतदाताओं और गलत एंट्रीज को हटाना तथा नए पात्र युवा, महिलाओं और अन्य वर्गों को शामिल करना है.

अभियान की शुरुआत नवंबर 2025 में

इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी, जब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे थे. ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित की गई, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 12.55 करोड़ बताई गई (पहले से करीब 2.89 करोड़ नाम कटे).

  • ड्राफ्ट के बाद दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गईं. अब तक 54.40 लाख से अधिक फॉर्म-6 (नाम जुड़वाने के लिए) प्राप्त हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 27.20 लाख और पुरुषों की 27.19 लाख है.
  • तीसरे लिंग के 222 आवेदन आए हैं. इससे लिंग अनुपात में सुधार की उम्मीद है. 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे (कोई मैपिंग नहीं या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में), जिनमें से 3.25 करोड़ नोटिस प्रिंट और जारी हो चुके हैं.
  • सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी नाम बिना उचित प्रक्रिया के नहीं काटा जाएगा. फॉर्म-7 (नाम हटाने के लिए) का उपयोग कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है.

22 फरवरी 2026 को विशेष अभियान दिवस के तहत प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मौजूद रहेंगे. समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक (कुछ जिलों में शाम 4:30 तक विस्तार संभव).

इस दौरान नागरिक कर सकते हैं-

फॉर्म-6 से नया नाम जोड़वाना (18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा, स्थानांतरित आदि)
नाम, पता, उम्र, फोटो आदि में संशोधन
फॉर्म-7 से गलत/दोहराव वाले नाम पर आपत्ति
BLO द्वारा मतदाता सूची पढ़कर सुनाना और सहायता प्रदान करना

  • यह आखिरी मौका है, क्योंकि SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है . इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, चुनाव निष्पक्ष होंगे और कोई पात्र मतदाता छूटेगा नहीं.  मजबूत लोकतंत्र के लिए यह अभियान चल रहा है.

