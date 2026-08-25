अब मां-बाप से की बदसलूकी तो जमीन-जायदाद से होंगे बेदखल, इस राज्य में लागू होने जा रहा नया कानून

भारतीय कानून में 60 साल से ऊपर के लोगों को सीनियर सिटीजन माना गया है. उन्हें कानूनन भरण-पोषण का अधिकार मिला हुआ है. इस कानून की मदद से बुजुर्ग माता-पिता अपनी रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

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मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत संतान को अपने मां-बाप की देखभाल करना कानूनन अनिवार्य है. (AI जेनरेटेड इमेज)

उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले बेटा-बेटी के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सरकार का मकसद ऐसे बुजुर्गों को राहत देना है, जिन्हें अपने ही बच्चों या परिवार के सदस्यों की ओर से उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने मां-बाप की देखभाल नहीं करता है. उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ संपत्ति से बेदखली की प्रक्रिया आसान हो सकेगी. इसके लिए सरकार एक नया निगम गठित करने की तैयारी में है. साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल-फ्री सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

सिर्फ कार्रवाई नहीं, बुजुर्गों की सुरक्षा पर जोर

योगी सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सिर्फ बच्चों को संपत्ति से बाहर करना नहीं है. इसके पीछे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करना भी है. सरकार चाहती है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जल्दी सहायता मिले. साथ ही शिकायतों का निपटारा प्रभावी तरीके से हो.

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बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करना है कानूनन हिंसा?

बुजुर्गों को बार-बार अपशब्द कहना, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना, उनसे बात न करना, ठीक से खाना न देना, उन्हें रहने की उचित जगह न देना, पहनने के लिए फटे या आधे-अधूरे कपड़े देना, डराना-धमकाना, हाथ उठाना, बीमार होने पर जानबूझकर दवा न दिलाना, घर से निकाल देना, उनकी देखभाल करना, उनके पैसे छिन लेना या जबरन संपत्ति अपने नाम लिखवा लेना, किसी भी सोशल इवेंट में साथ लेकर न जाना हिंसा की कैटेगरी में आता है. भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और सीनियर सिटिजन एक्ट, 2007 दोनों मिलकर बुजुर्गों को इन अत्याचारों से कानूनी सुरक्षा देते हैं.

बुजुर्गों के लिए क्या कानून है?

भारतीय कानून में सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है. नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन भी है. इसके अलावा सभी पर्सनल कानून (हिंदू एडॉप्शन लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ या पारसी लॉ) में सीनियर सिटीजन का ख्याल करने का प्रावधान है.

क्या कहता है ये कानून?

मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत संतान को अपने मां-बाप की देखभाल करना कानूनन अनिवार्य है.

इस कानून में कहा गया है कि कोई भी ऐसा सीनियर सिटीजन जो अपनी कमाई से अपनी देखभाल करने में सक्षम न हो, उसकी मदद करना उसके परिवार (बेटा, बेटी बहू, दामाद या पोते-पोती) का फर्ज है.

इस एक्ट के तहत रिश्तेदारों को भी कवर किया गया है. यहां रिश्तेदार का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो किसी भी सीनियर सिटीजन की मौत के बाद उनकी चल या अचल संपत्ति का वारिस होगा.

इसमें लापरवाही बरतने पर बेटे-बहू और बेटी को (जो भी जिम्मेदार हो) 3 महीने की जेल और 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.

कानून के तहत बेटा और बहू बुजुर्ग मां-बाप को जबरन उनके घर से नहीं निकाल सकते. ऐसे में कानूनन कार्रवाई हो सकती है.

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बुजुर्ग के क्या हैं अधिकार?

अगर बेटा और बहू आपकी देखभाल नहीं करते तो आप ट्रिब्यूनल या कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर अदालत में केस दर्ज कर मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है. अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख से कम है, तो आपको फ्री में लीगल सर्विस मिलेगी.

मेंटेनेंस एंड वेलफेयर और पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मुताबिक, अगर सीनियर सिटीजन को उनके बच्चे या अन्य उत्तराधिकारी ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं, तो वे अपनी दी हुई संपत्ति को वापस लेने ले सकते हैं.

ऐसे केस में कोर्ट संपत्ति का ट्रांसफर कैंसिल कर सकता है और संपत्ति माता-पिता को लौटा सकता है. अगर माता-पिता की कोई संतान नहीं है लेकिन कोई अन्य उत्तराधिकारी है या फिर उन्होंने किसी को गोद लिया है, तो उन्हें ही बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल करना होगा.

हां, अगर संतान खुद मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो यह कानून उन पर लागू नहीं होगा. ऐसी स्थिति में ट्रस्ट के माध्यम से बाकी काम होंगे.

दूसरे राज्यों में लागू है ऐसा कानून

बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए देश के कई राज्यों में अलग-अलग प्रावधान लागू हैं. असम में PRANAM Act के तहत सरकारी कर्मचारियों की ओर से माता-पिता की अनदेखी किए जाने पर सैलरी का एक हिस्सा माता-पिता को दिए जाने का प्रावधान है. बिहार समेत कई राज्यों में भी बुजुर्गों की शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था है.

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