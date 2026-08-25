अब मां-बाप से की बदसलूकी तो जमीन-जायदाद से होंगे बेदखल, इस राज्य में लागू होने जा रहा नया कानून

उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले बेटा-बेटी के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. सरकार का मकसद ऐसे बुजुर्गों को राहत देना है, जिन्हें अपने ही बच्चों या परिवार के सदस्यों की ओर से उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है.
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने मां-बाप की देखभाल नहीं करता है. उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ संपत्ति से बेदखली की प्रक्रिया आसान हो सकेगी. इसके लिए सरकार एक नया निगम गठित करने की तैयारी में है. साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल-फ्री सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
योगी सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सिर्फ बच्चों को संपत्ति से बाहर करना नहीं है. इसके पीछे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करना भी है. सरकार चाहती है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जल्दी सहायता मिले. साथ ही शिकायतों का निपटारा प्रभावी तरीके से हो.
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बुजुर्गों को बार-बार अपशब्द कहना, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना, उनसे बात न करना, ठीक से खाना न देना, उन्हें रहने की उचित जगह न देना, पहनने के लिए फटे या आधे-अधूरे कपड़े देना, डराना-धमकाना, हाथ उठाना, बीमार होने पर जानबूझकर दवा न दिलाना, घर से निकाल देना, उनकी देखभाल करना, उनके पैसे छिन लेना या जबरन संपत्ति अपने नाम लिखवा लेना, किसी भी सोशल इवेंट में साथ लेकर न जाना हिंसा की कैटेगरी में आता है. भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और सीनियर सिटिजन एक्ट, 2007 दोनों मिलकर बुजुर्गों को इन अत्याचारों से कानूनी सुरक्षा देते हैं.
भारतीय कानून में सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है. नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन भी है. इसके अलावा सभी पर्सनल कानून (हिंदू एडॉप्शन लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ या पारसी लॉ) में सीनियर सिटीजन का ख्याल करने का प्रावधान है.
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बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए देश के कई राज्यों में अलग-अलग प्रावधान लागू हैं. असम में PRANAM Act के तहत सरकारी कर्मचारियों की ओर से माता-पिता की अनदेखी किए जाने पर सैलरी का एक हिस्सा माता-पिता को दिए जाने का प्रावधान है. बिहार समेत कई राज्यों में भी बुजुर्गों की शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था है.
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