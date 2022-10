Uttarkashi, Avalanche, Accident, Rescue: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी का डांडा चोटी पर हिमस्खलन में मंगलवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 पर्वतारोही फंस गए,जिसमें से 10 की मौत हो गई है, 8 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों को सुरक्षित बचा लिया गया. यह बयान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्राचार्य ने दिया है.Also Read - Roopkund Lake Uttarakhand: ये है नर कंकालों की झील, दुनियाभर से इसे देखने आते हैं सैलानी

वहीं, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ANI को बताया कि द्रौपदी के डांडा -2 पर्वत शिखर में हिमस्खलन में फंसे 29 एनआईएम प्रशिक्षुओं में से 8 प्रशिक्षुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है. खोज और बचाव के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात हैं.

डीजीपी कुमार ने कहा, उत्तरकाशी में पर्वतारोहण संस्थान के 29 प्रशिक्षु पर्वतारोही पर्वतारोहण के लिए गए थे. घटना 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई. 8 को बचा लिया गया, जबकि अन्य के सटीक स्थान का अभी पता नहीं चल पाया है. दो महिला पर्वतारोही शायद नहीं बची हैं.

Uttarakhand | 29 trainee mountaineers from mountaineering institute in Uttarakashi went for mountaineering.Incident occurred at height of 14,000 feet. 8 rescued while exact location of others yet to be ascertained. Two lady mountaineers have possibly not survived: DGP Ashok Kumar pic.twitter.com/y8Edv2n70U

