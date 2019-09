देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई. उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) ने हालांकि 3 लोगों की मौत होने की ही पुष्टि की है. घटना की पुष्टि करते हुए राज्य के महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार ने देर शाम बताया कि शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबरें शुक्रवार को दिन के वक्त आनी शुरू हुई थीं. उधर, घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक जताया है, साथ ही मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat orders Magisterial Inquiry into the incident in which 6 people died, allegedly after consuming illicit liquor, in Dehradun today. (file pic) https://t.co/1KRD2jwKIp pic.twitter.com/vq7aXvPVFr

— ANI (@ANI) September 20, 2019