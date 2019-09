नयी टिहरी: उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए जा रहे पंजाब के छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब भारी बारिश के कारण हुए भू-स्खलन के दौरान एक बड़ी चट्टान उनकी गाड़ी पर गिर गई. पुलिस के मुताबिक, तीर्थयात्री मोहाली के रहने वाले थे और हेमकुंड साहिब मत्था टेकने जा रहे थे.

#UPDATE: Death toll rises to 6 in the incident where a vehicle got stuck in debris following landslide at Devprayag, earlier today. #Uttarakhand https://t.co/Bqq2tu5PBJ

