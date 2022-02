PM Modi In Sri Nagar | Uttarakhand Assembly Election 2022: उत्तराखंड में हो रहे विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि राज्य के लिए भाजपा का घोषणापत्र “इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना देगा”. प्रधानमंत्री ने कहा कि घोषणापत्र से राज्य के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ेगी. रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमने राज्य में कई सड़कों का निर्माण किया. कांग्रेस ने यहां के लोगों को अपना गृहनगर छोड़ने के लिए मजबूर किया. अगर वे (कांग्रेस) गलती से यहां सत्ता में आए तो वे भाजपा द्वारा किए गए कार्यों को रोक देंगे.Also Read - Punjab Polls 2022: भाजपा में शामिल हुए पहलवान The Great Khali, बोले- यहां आकर खुशी हुई

Uttarakhand | BJP issued resolution document for the next 5 yrs, this resolution document empowers the farmers & youth. This decade will be the decade of Uttarakhand: PM Modi pic.twitter.com/m50dwqYEPR

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022