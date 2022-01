Uttarakhand Assembly Election 2022: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने को तैयार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय पर कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई की है. कांग्रेस ने “पार्टी विरोधी गतिविधियों” के लिए किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इससे पहले ही उनपर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया था. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाने का आदेश जारी किया था. आदेश में देवेंद्र यादव ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहे हैं.Also Read - Panjab Assembly Election 2022: आज पंजाब दौरे पर राहुल गांधी, मंदिर-गुरुद्वारों में मत्था टेकने के बाद 3 बजे वर्चुअल रैली

लोगों में कुशासन और बाजेपी नेतृत्व से लोगों में व्यापक गुस्सा है. पत्र में कहा गया कि चुनौती का सामना करना और उत्तराखंड की देवभूमि और यहां के लोगों की सेवा करना हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है. लेकिन दुख की बात है कि किशोर उपाध्याय इस लड़ाई को कमजोर करने और लोगों के हितों को कमजोर करने के लिए बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलनसार हैं.

Former Congress Chief of Uttarakhand, Kishore Upadhyay expelled from the party for 6 years for “anti-party activities”. He was earlier removed from all posts as a disciplinary action.

