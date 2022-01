Uttarakhand Assembly Election 2022: कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट (Congress releases First List of Candidate) जारी की जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Ganesh Godiyal) और विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह (Preetam Singh) के नाम शामिल हैं, पार्टी की ओर से जारी इस सूची के अनुसार, गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. वह पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. प्रीतम सिंह को उनकी वर्तमान सीट चकराता से ही उम्मीदवार बनाया गया है.Also Read - UP Election 2022: इन 47 सीटों पर नज़र लगाए हैं प्रमुख राजनीतिक दल, सिर्फ इतने वोटों से हुई थी हार-जीत

Congress releases a list of 53 candidates for Uttarakhand Assembly elections

State Congress chief Ganesh Godiyal to contest from Srinagar Assembly seat

Yashpal Arya & his son Sanjeev Arya, who joined Congress from BJP in Oct, get tickets from Bajpur & Nainital respectively pic.twitter.com/wF9o5zyWwA

