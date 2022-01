Uttarakhand Assembly Elections 2022: उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत (Harak Singh Rawat) उस समय रो पड़े जब बीजेपी से उनके निष्कासन पर सवाल पूछा गया. आज सोमवार को अब से कुछ देर पहले एएनआई ने उनका एक वीडियो भी जारी किया है. बताया गया कि जब उत्तराखंड भाजपा मंत्रिमंडल से निष्कासन पर वो बोल रहे थे तभी उनकी आंखें नम हो गईं और आंखों से आंसू निकल आए. खुद को संभालते हुए बाद में उन्होंने बताया कि पार्टी (भाजपा) ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार बात तक नहीं की.Also Read - Uttarakhand Assembly Election 2022: BJP से इन सीटों पर टिकट की मांग कर रहे थे हरक सिंह रावत, बात नहीं बनने पर बिगड़ा खेल

चार साल पहले ही दे देता भाजपा से इस्तीफा- हरक सिंह रावत

पूर्व मंत्री ने अपनी जारी रखते हुए आगे कहा कि अगर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं हुए होते तो चार साल पहले ही भाजपा से इस्तीफा दे देते. उन्होंने कहा- मुझे मंत्री बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है. मैं वहां सिर्फ काम करना चाहता था.

#WATCH | Former Uttarakhand BJP Minister Harak Singh Rawat breaks down after speaking about his expulsion from the Uttarakhand BJP Cabinet https://t.co/7xjIENtki6 pic.twitter.com/L8rEADPsBs

— ANI (@ANI) January 17, 2022