आवारा पशु पालो और पाओ पैसे! इस राज्य की सरकार दे रही 12000 रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल
राज्य सरकार की आवारा पशु योजना से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. ग्राम गौर सेवक और गौशाला योजना के तहत, हर महीने खाते में 12 हजार रुपये आएंगे. आइए जानते हैं ये पूरी स्कीम क्या है?
खेतों और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हादसों का कारण भी बनते हैं. अब इन पशुओं को पालने पर किसान पैसा भी कमा सकते हैं. दरअसल, उत्तराखंड में धामी सरकार ने पशुपालन विभाग के जरिए दो खास योजनाएं शुरू की हैं. जिनका मकसद आवारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना और किसानों की फसलों को बचाना है. इन योजनाओं की खास बात यह है कि पशुओं को आश्रय देने वाले ग्रामीण लोगों को हर महीने अच्छी-खासी आमदनी भी होगी. सरकार का मानना है कि इससे पशु संरक्षण और ग्रामीण रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पिथौरागढ़ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा के अनुसार, इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य निराश्रित घूम रहे पशुओं को आश्रय, भोजन और बेहतर देखभाल देना है. इसके साथ ही किसानों की फसलों को बचाना भी एक अहम उद्देश्य है. आवारा पशु अक्सर खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. अब जब इन पशुओं को गांव में ही सुरक्षित स्थान मिल जाएगा, तो फसल नुकसान में काफी कमी आएगी. यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, ताकि गांव के लोगों को अतिरिक्त आमदनी का साधन मिल सके और पशुओं की सही देखभाल भी हो सके.
हर महीने कमा सकते हैं 12 हजार रुपये
ग्राम गौर सेवक योजना के तहत, कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अधिकतम पांच नर आवारा पशुओं को पाल सकता है. सरकार की ओर से इसके लिए प्रति पशु 80 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे. इस तरह अगर कोई व्यक्ति पांच पशुओं को रखता है, तो उसे हर महीने करीब 12 हजार रुपये मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, इन पशुओं की निशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा भी पशुपालन विभाग द्वारा दी जाएगी. इससे पशु पालने वालों को इलाज का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. फिलहाल पिथौरागढ़ जिले में छह लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में और लोग इससे जुड़ेंगे.
गौशाला योजना का क्या असर पड़ेगा?
दूसरी योजना ‘गौशाला योजना’ के नाम से शुरू की गई है. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने गौसदन में किसी भी संख्या में निराश्रित पशुओं को रख सकती है. इसके लिए भी सरकार प्रति पशु 80 रुपये का भुगतान करती है. फिलहाल जिले के मुनस्यारी और बारावे क्षेत्रों में दो गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां कुल 225 आवारा पशुओं को आश्रय और भोजन मिल रहा है. यह योजना बड़े स्तर पर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कर रही है. कुल मिलाकर, ये दोनों योजनाएं किसानों, पशुपालकों और पशुओं तीनों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं. सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है.
