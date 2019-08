पिथौरागढ़: उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित देवीधुरा के मंदिर के प्रांगण में आज सैकडों स्थानीय लोग इकटठे हुए और एक-दूसरे पर पत्थर फेंककर बग्वाल मनाया. इस अनोखे त्योहार में मंदिर की देवी को खुश करने के लिये पत्थर फेंकने का खेल खेलकर लहू बहाये जाने की परंपरा है. यह त्योहार हर साल रक्षाबंधन के दिन श्रावण की पूर्णिमा पर बारही देवी को प्रसन्न करने के लिये मनाया जाता है.

Uttarakhand: ‘Bagwal’ stone pelting festival held in Champawat, part of a ritual to appease a local deity. More than 120 people injured. The festival is held every year at the temple of goddess Barahi on the occasion of #RakshaBandhan. pic.twitter.com/bU0lKODXt3

— ANI (@ANI) August 15, 2019