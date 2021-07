उत्‍तराखंड (Uttarakhand) में एक ओर बीजीपी शासित राज्‍य में तीसरे मुख्‍यमंत्री को आज तय किया जाना है, वहीं बीजेपी का का एक विधायक अपनी बढ़ती कानूनी कार्रवाई के बीच अपनी जान को खतरा बता रहा है. बीजेपी के ज्वालापुर (Jwalapur MLA) विधायक सुरेश राठौर (bjp MLA Suresh Rathore) के खिलाफ रेप समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद विधायक ने कल शुक्रवार को कहा, मेरी जान को खतरा है. यह मैं पहले भी कह चुका हूं. रंगदारी के आरोप में जेल गए लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मेरे खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत फर्जी मामला दर्ज कर लिया है. मैं पुलिस से मामले की जांच और सच्चाई सामने लाने की अपील करता हूं. Also Read - Uttarakhand को नया CM मिलना तय, तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा; कल होगी विधानमंडल की बैठक

विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोपों पर हरिद्वार के एसएसपी अबुदई कृष्णराज ने कल बताया था कि कोर्ट के निर्देश पर सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत हमने बीजेपी के ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं (376, 504, 506) के तहत मामला दर्ज किया है. Also Read - Uttarakhand में क्या फिर बदलेगा CM? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा; विधानमंडल की बैठक आज

My life is in danger. I have said this before. People who went to jail for extortion are creating conspiracy against me & registered a fake case against me under 156(3)section of CrPc. I appeal to police to investigate case & reveal the truth: BJP MLA Suresh Rathore (02.06) pic.twitter.com/0lPLTmmPiL Also Read - 24 घंटे में दूसरी बार BJP अध्यक्ष से मिले उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत, अटकलें तेज

— ANI (@ANI) July 3, 2021